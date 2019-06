FIFA 20: analisi del teaser e speculazioni con il Green: torna FIFA Street?

Siete curiosi di scoprire tutte le novità nascoste nell'ultimo teaser di FIFA 20? Allora non potete assolutamente perdervi la replica della nostra diretta Twtich con il Green, che ne ha attentamente analizzato ogni singolo frame.

Prima di lasciarvi alla replica, pubblicata sul nostro canale YouTube Everyeye On Demand, vi ricordiamo che il reveal ufficiale del gioco previsto per domani, sabato 8 giugno, in occasione dell'evento EA Play all'E3 2019. Nel caso ve lo foste perso, oggi è stata finalmente svelata la data d'uscita di FIFA 20, che arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 27 settembre 2019. Un recente leak ha inoltre confermato la presenza di Neymar sulla copertina di FIFA 20.

