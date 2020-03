FIFA 20, al via i FUT Player Days: svelata la squadra della Copa Libertadores

Messe da parte le carte ShapeShifters, EA Sports ha annunciato un nuovo eventi per FIFA 20 Ultimate Team: signore e signori, sono cominciati i FUT Player Days!

Quest'anno, in occasione dell'atteso evento, il team di sviluppo ha reso disponibili nei pacchetti il Kick-Off Team della Copa Libertadores, una delle aggiunti più recenti al gioco. Ecco a voi i 30 calciatori selezionati, che presentano degli upgrade permanenti:

Tevez - 92

Lopez - 91

Salvio - 91

Valencia - 91

Rojas - 90

Armani - 90

Polenta - 89

Buonanotte - 89

Borja - 88

Adebayor - 88

De La Cruz - 87

Hinestroza - 87

Mena - 87

Scocco - 87

Cardozo - 87

Fuenzalida - 87

Cabrera - 86

Puch - 86

Opazo - 86

Paredes - 86

Mouche - 86

Urretaviscaya - 85

Osio - 85

Banguero - 85

Torsiglieri - 84

Fernandez - 84

Busquets - 84

Velasco - 84

Nieto - 84

Arias - 84

Le carte saranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato, mentre altre arriveranno come Obiettivi Dinamici o Sfide Creazione Rosa. EA Sports ha inoltre lanciato degli sconti sui pacchetti, ha aggiunto le Icone Prime nella modalità Draft, ha dato il via agli scambi Icona 3 e ha messo in palio dei Player Pick aggiuntivi per coloro che partecipano alla FUT Champions Weekend League. Ne approfittiamo per ricordarvi che è anche disponibile la Squadra della Settimana 25, con giocatori come Duvan Zapata e Kostas Manolas.