FIFA 20: annunciati i primi 4 Ones to Watch; Pirlo sarà una delle Icone FUT!

In attesa del reveal di Ultimate Team, inizialmente previsto per agosto e ora fissato per il 31 luglio, EA Sports ha fornito qualche anticipazione sull'apprezzata (e incredibilmente remunerativa) modalità del titolo calcistico.

Tanto per cominciare, ha svelato le prime quattro carte Ones to Watch, ovvero quelle appartenenti ai calciatori da tenere d'occhio durante la stagione. La loro valutazione non sarà fissa, bensì dinamica, e varierà in base alle loro prestazioni. Stiamo parlando di Eden Hazard del Real Madrid, suo fratello Thorgan Hazard del Borussia Dortmund, João Félix dell'Atlético Madrid e Luka Jović del Real Madrid.

In aggiunta a ciò, EA Sports ha annunciato che il nostro Andrea Pirlo sarà una delle Icone di FIFA 20 Ultimate Team. "Maestro, L’Architetto, Il Metronomo, Il Professore, Mozart", si legge nel tweet di presentazione del campione del mondo.

Nell'attesa che venga effettuato il reveal completo di FUT del 31 luglio, vi ricordiamo che sulla copertina di FIFA 20 campeggeranno il già citato Eden Hazard e Virgil van Dijk. L'uscita del gioco in versione PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch (in edizione Legacy) è prevista per il prossimo 27 settembre.