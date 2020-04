FIFA 20: annunciato il TOTW Moments 3 con Zapata e Milinković-Savić

Dopo le sospensioni di Serie A, LaLiga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 per l'emergenza Coronavirus, EA Sports si è vista impossibilitata a mettere in piedi le consuete Squadre della Settimana. I giocatori di FIFA 20 Ultimate Team, in ogni caso, non stanno rimanendo a bocca asciutta!

Al posto della consueta Squadra della Settimana, EA Sports sta lanciando con la solita cadenza i Team of the Week Moments, basati su TOTW storici usciti nei titoli FUT passati. Quest'oggi è stato lanciato il Team of the Week Moments 3, basato sul TOTW 29 di FIFA 19. Tutti i giocatori adesso si trovano nelle loro squadre attuali e il loro aumento di TOT è in linea con il loro percorso di aggiornamento di FUT 20:

Undici titolare

GK: Vincente Guaita (Crystal Palace) - 84

CB: Marquinhos (Paris Saint-Germain) - 87

CB: Benjamin Hubner (TSG Hoffenheim) - 82

LB: Andrew Robertson (Liverpool) - 87

CDM: Wilfred Ndidi (Leicester City) - 87

CM: Thomas Partey (Atletico Madrid) - 87

CM: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) - 87

LM: Simone Verdi (Torino) - 83

ST: Iago Aspas (Celta Vigo) - 87

ST: Duvan Zapata (Atalanta) - 87

RW: Carlos Vela (LAFC) - 86

Sostituti

GK: Alexander Schwolow (SC Freiburg) - 84

CB: Ben Mee (Burnley) - 82

RM: Emmanuel Dennis (Club Brugge) - 84

CAM: Alejandro Pozuelo (Toronto FC) - 83

ST: Guillaume Hoarau (BSC Young Boys) - 82

ST: Munas Dabbur (Red Bull Salzburg) - 83

ST: Yussuf Poulsen (RB Leipzig) - 84

Riserve

RM: James Forrest (Celtic) - 81

LF: Merveille Biankadi (Eintracht Braunschweig) - 76

ST: Andreas Weimann (Bristol City) - 78

ST: Saleh Al Shehri (Al Hilal) - 75

Il Team of the Week Moments 3 sarà disponibile in gamee resterà per un'intera settimana. Ne approfittiamo per ricordarvi che da venerdì scorso è disponibile il Team 1 di FUT Birthday , evento che ha visto l'di giocatori come Mbappé e Giriezmann.