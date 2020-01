FIFA 20 apre il nuovo anno guidando la classifica italiana

Senza troppe sorprese, FIFA 20 domina anche la seconda settimana del nuovo anno come videogioco più venduto in Italia nel periodo che va dal 6 al 12 gennaio, dato che conferma l'enorme popolarità del gioco EA Sports nel nostro paese.

Complice l'assenza di nuove uscite nel periodo natalizio la classifica non presenta particolari stravolgimenti rispetto alle settimane precedenti. Oltre a FIFA 20 sul podio troviamo GTA V e Call of Duty Modern Warfare, altri due titoli di enorme successo commerciale.

Classifica ITA Settimana 2 2020

FIFA 20 Grand Theft Auto V Call of Duty Modern Warfare Luigi's Mansion 3 Pokémon Spada NBA 2K20 Minecraft Nintendo Switch Edition Just Dance 2020 Red Dead Redemption 2 Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Spazio anche a Luigi's Mansion 3, Pokemon Spada, NBA 2K20, Minecraft per Nintendo Switch, Just Dance 2020, Red Dead Redmption 2 e Tom Clancy's Rainbow Six Siege, per una top 10 che come detto presenta pochissimo margine di manovra per eventuali sorprese.

Cosa succederà ora che Dragon Ball Z Kakarot è arrivato nei negozi? Il nuovo gioco di DBZ raggiungerà la prima posizione della classifica italiana? Lo scopriremo la prossima settimana.