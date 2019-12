FIFA 20: in arrivo la Club Scouting Challenge per i Tornei su PlayStation 4 e PS4 PRO

Direttamente dalle pagine del PlayStation Blog ufficiale, Sony invita tutti gli appassionati di simulazioni calcistiche con il pallino per gli eSport a partecipare alla Club Scouting Challenge, la nuova serie di Tornei ufficiali di FIFA 20 su PlayStation 4 e PS4 Pro.

In cosa consiste la nuova iniziativa di SIE? Con la Club Scouting Challenge di FIFA 20, i rappresentanti delle principali organizzazioni eSport dei club di calcio europei possono entrare in contatto con i giocatori più talentuosi del titolo calcistico di EA (e del modulo FIFA 20 Ultimate Team) e offrire loro l'opportunità di vincere dei premi e persino di entrare a far parte delle rispettive squadre eSport.

I tre club protagonisti della nuova Scouting Challenge sono Olympique Lyon, SL Benfica e Valencia CF: una volta scelta la squadra da rappresentare, i partecipanti al torneo possono ambire alla conquista della competizione attraverso una finale dal vivo che si terrà nello stadio di ciascuna squadra. Per ogni torneo saranno previsti due turni di qualificazione: i 16 giocatori che, una volta iscritti, riusciranno ad arrivare alle fasi conclusive dei tornei potrà strappare un pass di accesso alla finale dal vivo.

Tutti coloro che parteciperanno al torneo potranno scaricare gratuitamente un tema dinamico esclusivo per PS4, personalizzato in base alla scelta della propria squadra. Per chi arriverà alle finali, invece, sono previsti premi che comprenderanno articoli ufficiali PlayStation e delle squadre interessate, oltre a tante altre sorprese. A chi fosse interessato, consigliamo di dare un'occhiata ai Tornei nella scheda Eventi presente sulla propria console PS4.