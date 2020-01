FIFA 20: il Benfica ha annunciato il suo debutto nel mondo esport

Il club portoghese del Benfica parteciperà alla prossima FIFA 20 Global Series, dopo aver reclutato il giocatore brasiliano Henrique "Zezhino" Lempke.

Lempke si trasferirà presto in Portogallo, alla corte del Benfica e pare che il giocatore sarà presentato in pompa magna con una festa dedicata, durante la quale i fan lo potranno incontrare allo stadio del club, l'Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

Miguel Bento, direttore marketing del Benfica, ha parlato della scelta di gettarsi nell'esport in un comunicato ufficiale: “L'innovazione fa parte del nostro DNA. Sport Lisboa e Benfica non possono rimanere indifferenti alla crescita di questo settore virtuale. Questo è un primo passo in una scommessa per il futuro che consentirà un maggiore coinvolgimento dei nostri giovani fan in un'attività che genera molta passione e interesse".

Secondo alcune fonti, il club portogherse potrebbe espandersi in un prossimo futuro, reclutando altri giocatori, anche se è ancora non è dato sapere se il club rimarrà in ambito calcistico o deciderà di espandersi su altri titoli, come già altri club hanno fatto nel recente passato.

Anche il nuovo giocatore del Benfica (che competerà ovviamente nella scena esport di FIFA), Lempke, ha comunicato la sua gioia: "Sono molto felice di rappresentare il più grande club del Portogallo e uno dei più grandi in Europa. Non vedo l'ora di indossare i colori del Benfica e farò del mio meglio per vincere per il club".