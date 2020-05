FIFA 20 BESTA eCUP: seguite con noi su Twitch le semifinali e le finali

In questo periodo d'emergenza da Covid-19 si sente sempre di più la mancanza del Campionato di Serie A e a compensare questa carenza arrivano le semifinali e le finali del FIFA 20 BESTA eCUP, evento competitivo dedicato al calcistico Electronic Arts.

Se non vedete l'ora di scoprire come procederà la competizione, sappiate che potrete seguire i prossimi ste dell'evento eSport in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye. Il primo appuntamento è per le semifinali ed è fissato alle ore 21:00 del prossimo sabato, 22 maggio 2020. Se invece volete saltare le semifinali e godervi direttamente la finalissima, dovrete sintonizzarvi sul nostro canale Twitch alle ore 20:00 di domenica 23 maggio 2020. Vi ricordiamo che la partecipazione all'evento, nato da una collaborazione dell'unconventional agency NOku con Everyeye.it e Talks Media, prevede un costo d'iscrizione e che l'intero ricavato verrà devoluto in beneficenza alla Croce Rossa Italiana per la lotta al Coronavirus.

In attesa dell'evento, vi ricordiamo che da qualche giorno a questa parte anche FIFA 20 fa parte del catalogo dei giochi gratuiti di EA Access, il particolare servizio ad abbonamento disponibile esclusivamente su PC (solo sul client EA Origin) e Xbox One.