FIFA 20 BESTA eCUP: semifinali e finali in onda sul canale Twitch di Everyeye nel weekend

La prima competizione tra agenzie di comunicazione d’Italia, organizzata da Noku, in collaborazione con Everyeye.it e Talks Media, si avvia verso la conclusione. Tra oggi e domani si svolgeranno le semifinali e la finale della BESTA eCUP, ed Everyeye è pronta a trasmetterle.

Vi aspettiamo tutti quanti alle ore 21:00 di oggi 23 maggio sul canale Twitch di Everyeye per le semifinali della Besta eCup di FIFA 20. Le finali, invece, si svolgeranno a partire dal medesimo orario nella giornata di domani 24 maggio, sempre sul nostro canale. PEr chi non lo sapesse, l'iniziativa è nata con l’obiettivo di coinvolgere il mondo del marketing e della comunicazione nella campagna di raccolta fondi a supporto della lotta al Covid-19 (tutto il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana) e, allo stesso tempo, con l’intento di unire le aziende del settore, normalmente in competizione tra gare e dead line, con una semplice idea che potesse in qualche modo alleviare il periodo di quarantena dei tantissimi addetti ai lavori che quotidianamente danno il loro contributo alla causa. Hanno risposto all'appello agenzie come Jack Magma, Leviathan, Rewave, Pro Web Consulting, Hellodì, Laboratorio Comunicazione.

In attesa delle semifinali e delle finali, potete trovare tutte le informazioni su BESTA-eCup.com o sul profilo Instagram BESTA eCUP. Che vincerà?