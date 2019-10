FIFA 20 e Borderlands 3 tra i più venduti di settembre sul PlayStation Store

Nelle ultime ore è stata pubblicata sul blog ufficiale PlayStation la classifica dei giochi più venduti sullo store digitale targato Sony lo scorso mese e, senza particolari sorprese, ad occuparne la prima posizione troviamo FIFA 20.

Ecco di seguito la classifica completa dei giochi più venduti sullo store PlayStation nel corso del mese di settembre 2019:

EA Sports FIFA 20

Borderlands 3

Minecraft

NBA 2K20

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

eFootball PES 2020

Final Fantasy VIII Remastered

Grand Theft Auto V

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

EA Sports UFC 3

Need for Speed Payback

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan

Red Dead Redemption 2

Star Wars Battlefront II

EA Sports NHL 20

GreedFall

Wreckfest: Drive Hard. Die Last.

Tekken 7

Need for Speed

The Forest

Per quello che riguarda invece i soli titoli per PlayStation VR troviamo al primo posto Beat Saber, mentre Fortnite Battaglia Reale domina sia la classifica dei free to play che quella dei contenuti aggiuntivi grazie al Pacchetto Red Strike, contenente una skin e un piccolo gruzzoletto di V-Buck.

