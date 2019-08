FIFA 20 in bundle con PlayStation 4 o PS4 Pro: data di uscita e contenuti della confezione

Dalle pagine del PS Blog ufficiale, i vertici di Sony Interactive Entertainment presentano ufficialmente la nuova linea di bundle PlayStation 4 e PS4 Pro dedicata a FIFA 20, il prossimo capitolo della simulazione calcistica targata EA.

Il bundle di FIFA 20 con PlayStation 4 comprende una copia fisica del gioco EA Sports, una console con hard disk da 1TB, un controller wireless DualShock 4, un voucher FUT 20 e una prova gratuita di 14 giorni per PlayStation Plus.

Chi vorrà invece approfittare dell'uscita di FIFA 20 per acquistare una fiammante PS4 Pro (presumibilmente con l'ultimo modello di chassis) potrà invece optare per il bundle con console dotata di disco rigido da 1TB, copia fisica del kolossal sportivo di Electronic Arts, controller wireless DualShock 4, voucher FUT 20 e codice per ottenere 14 giorni di accesso gratuito a PS Plus.

Il voucher di FIFA 20 Ultimate Team presente in entrambe le confezioni darà accesso a 1 pacchetto Oro Raro e a 3 Icone FUT in prestito per 5 partite. I bundle di PlayStation 4 e PS4 Pro dedicati a FIFA 20 saranno disponibili a partire dal 27 settembre, in coincidenza con il lancio dello sportivo EA: entrambe le confezioni potranno essere acquistate presso i rivenditori online selezionati e le principali catene di distribuzione, con prezzi che verranno annunciati al momento dell'apertura dei preordini. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra prova di FIFA 20 prima delle recensione e alla video analisi della demo Gamescom di FIFA 20.