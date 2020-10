FIFA 20 e il calciatore gigante, storia di un bug diventato leggenda

FIFA 21 è uscito ormai da qualche giorno ma in rete si continua a parlare di uno dei bug storici di FIFA 20, ovvero il famoso calciatore gigante comparso in Volta a causa di un bug, mai corretto da Electronic Arts.

Il giocatore (conosciuto con il nome generico di Giant Guy) è un vero e proprio "armadio" a livello fisico ma le sue statistiche sono piuttosto basse, data la sua fisicità è stato però spesso utilizzato come portiere dai giocatori, anzichè come attaccante, suo ruolo naturale come dimostra anche il nome del file associato al modello poligonale in questione (SSF_WT_HOMETURF_0_FULLCHar_upper).

A quanto pare il giocatore gigante è frutto di un bug mai corretto da Electronic Arts, tuttavia la compagnia ha fatto sapere che Giant Guy non dovrebbe essere presente in FIFA 21, il problema sembra essere stato risolto alla radice agendo sul codice sorgente del nuovo gioco. Niente da fare invece per FIFA 20, dove il portiere gigante continuerà a vivere e potrà essere utilizzato nelle partite di Volta, in questo caso il bug non verrà risolto come confermato da EA ad agosto.

