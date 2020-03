FIFA 20 celebra l'Anniversario dell'Unità d'Italia con una divisa gratis

Electronic Arts ha deciso di festeggiare il 159° Anniversario dell’Unità d’ItaliaC nel suo FIFA 20 con uno speciale evento che permette ai giocatori del calcistico di ottenere una speciale divisa per la nazionale azzurra.

Come annunciato da EA Sports sul sito ufficiale del gioco, la divisa in questione è stata concepita dall'illustratore britannico che prende il nome di Scott McRoy e raffigura l’Italia Turrita. Per ottenere questo oggetto cosmetico speciale, disponibile esclusivamente in FIFA Ultimate Team, i giocatori dovranno completare una serie di obiettivi grazie ai quali sarà possibile aggiungere la divisa al proprio armadietto in modo del tutto gratuito. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'evento come la sua durata ed è probabile che l'arco di tempo durante il quale sarà possibile accaparrarsi questo kit sia estremamente limitata, quindi vi consigliamo di affrettarvi a completare gli Obiettivi per sbloccarlo il prima possibile.

In attesa di scoprire le novità sui prossimi aggiornamenti del gioco, vi ricordiamo che a causa del Coronavirus sono state annullate diverse competizioni di FIFA 20 e Apex Legends. Per ovviare alla diffusione del virus, alcuni club hanno giocato le partite rinviate su FIFA 2020.