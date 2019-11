FIFA 20 celebra il Black Friday: i migliori calciatori dei TOTW tornano nei pacchetti!

Neppure FIFA 20 ha saltato l'appuntamento con il Black Friday: durante la giornata di sconti più folle dell'anno, EA Sports ha ben pensato di rendere nuovamente disponibili nei pacchetti di Ultimate Team i migliori calciatori delle scorse Squadre della Settimana!

Solamente per un periodo limitato, potrete nei pacchetti trovare i seguenti campioni:

Lionel Messi (Barcellona) - 95

Cristiano Ronaldo (Piemonte Calcio) - 94

Eden Hazard (Real Madrid) - 92

Kevin De Bruyne (Manchester City) - 92

Robert Lewandowski (Bayern Monaco) - 91

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) - 90

Sadio Mané (Liverpool) - 89

Paulo Dybala (Piemonte Calcio) - 89

Dries Mertens (Napoli) - 88

Radja Nainggolan (Cagliari) - 86

Wissam Ben Yedder (Monaco) - 85

Per maggiori informazioni sulle statistiche delle carte in-forma, vi rimandiamo all'immagine dettagliata allegata in calce a questa notizia. EA Sports ha già annunciato che domenica 1 dicembre, in occasione della Super Sunday, lancerà una nuova iniziativa in FIFA 20. Di cosa si tratterà? Lo scopriremo tra due giorni! Intanto, vi ricordiamo che tra le nostre pagine trovate la lista completa dei calciatori della Squadra della Settimana 11 di FIFA 20 Ultimate Team, resa disponibile lo scorso mercoledì. Lo sapete che FIFA 20 è il gioco più venduto su Amazon.it?