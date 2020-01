FIFA 20 e COD Modern Warfare sono i giochi retail più venduti del 2019 nel Regno Unito

Le entrate del mercato retail sono in calo nel Regno Unito: nel 2019 i giocatori inglesi hanno comprato 17.6 milioni di giochi fisici, in calo del 19.8% rispetto al 2018. Il giro d'affari è stato pari a 602.5 milioni di sterline, in calo del 21.7% su base annua.

Crescono (+1.1%) i numeri del mercato digitale stimati in 3.17 miliardi di sterline, i due segmenti di mercato in totale hanno generato un giro d'affari pari a 3.77 miliardi di sterline nel 2019, in calo del 3.4% rispetto all'anno precedente, in quello che è di fatto il primo vero grande calo dei guadagni sul mercato inglese dal 2012.

Top Ten Giochi 2019 UK

FIFA 20 1,502,191 Call of Duty Modern Warfare 1,192,211 Mario Kart 8 Deluxe 465,062 Star Wars Jedi Fallen Order 438,465 Red Dead Redemption 2 306,392 FIFA 19 278,417 Pokémon Spada 273,991 Crash Team Racing Nitro-Fueled 267,285 Grand Theft Auto V 247,357 Tom Clancy's The Division 2 237,226

Il gioco più venduto in formato fisico è stato FIFA 20 con 1.5 milioni di copie, 400.000 unità in meno rispetto alle 1.9 milioni di copie distribuite da FIFA 19 nello stesso lasso di tempo. Call of Duty Modern Warfare segue con 1.192 milioni di copie performando meglio rispetto a Black Ops 4, fermo a 1.172 milioni.

Mario Kart 8 Deluxe si assesta a 465.000 copie mentre Star Wars Jedi Fallen Order ha piazzato 438.000 unità. Red Dead Redemption 2 continua a vendere bene con 306.000 copie distribuite nel 2019, Pokemon Spada e Scudo hanno piazzato poco meno di 430.000 copie con il solo Pokemon Spada a quota 273.000 pezzi. Da notare in top ten la presenza di GTA V, titolo uscito nel 2013 (2014 su PS4 e Xbox One) e ancora in grado di registrare ottime performance commerciali.