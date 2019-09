FIFA 20: come se la cava la Legacy Edition su Nintendo Switch?

Anche quest'anno, EA ha deciso di lanciare FIFA 20 su Nintendo Switch, sebbene sulla console ibrida di casa Nintendo arriverà una sorta di aggiornamento della scorsa versione del gioco, priva dunque delle novità di FIFA 20, ma ovviamente con le rose aggiornate.

Ma come se la cava il gioco sulla macchina della casa di Kyoto? Il lavoro svolto dagli sviluppatori di EA Sports sembra piuttosto buono, dato che i 60 FPS durante le fasi di gioco, anche quelle più concitate, sono granitici, e il contatore non si è spostato di un millimetro, come si può vedere dal video in cima alla news.

I cali di framerate, che portano il conto a scendere fino a 30 FPS, riguardano invece le esultanze ed i replay, che comunque non influiscono sull'esperienza di gioco normale, che anzi sembra piuttosto fluida e gradevole ed ha in più l'indubbio bonus della portatilità.

Vale la pena dunque giocare FIFA 20 su Nintendo Switch? Potete farvi sicuramente un'idea della situazione dando un'occhiata al video. Nel frattempo, per approfondire sul gioco stesso, leggete la nostra recensione di FIFA 20.