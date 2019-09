FIFA 20: come completare le SCR Lewandowski, Martinez e Pukki spendendo poco

I giocatori di FIFA 20 Ultimate Team possono dedicarsi alle nuove Sfide Creazione Rosa dedicate a Robert Lewandowski, Josef Martínez e Teemu Pukki. In questa mini-guida vi spiegheremo come completarle in modo economico, spendendo pochi FIFA Coins.

Di seguito elenchiamo le formazioni che è possibile schierare per completare in modo economico queste Sfide Creazione Rosa di FIFA 20 Ultimate Team. Accanto ad ogni giocatore indichiamo la quantità approssimativa di FIFA Coins richiesti per acquistarli nel mercato.

Formazione SCR Robert Lewandowski (valore di circa 45.000 FUT Coins)

Iker Casillas (GK) - 3500

Javi Martinez (LB) - 3400

Danilo Pereira (CB) - 2500

Pepe (CB) - 5000

Zlatan Ibrahimovic (RB) - 8000

Mikel Oyarzabal (LM) - 2000

Asier Illarramendi (CM) - 2000

Andres Iniesta (CM) - 750

Koke (RM) - 7000

Diego Costa (ST) - 2500

Iago Aspas (ST) - 7000

Formazione SCR Josef Martínez (valore di circa 82.000 FIFA Coins)

Donnarumma (GK) - 10000

Neto (LB) - 15000

Romagnoli (CB) - 3500

Acerbi (CB) - 1000

De Vrij (RB) - 5000

Parejo (LCM) - 11000

Fabian (CM) - 2500

Higuain (RCM) - 6000

Navas (LW) - 15000

Icardi (ST) - 10000

Vela (RW) - 3000

Formazione SCR Teemu Pukki (valore di circa 15.000 FUT Coins)

Borja Iglesias (ST) - 2000

Aritz Aduriz (ST) - 2000

Cesc Fabregas (LM) - 1000

Dani Garcia (CM) - 450

Juan Mata (CM) - 1200

Carlos Soler (RM) - 900

Antonio Adán (LB) - 500

Sergi Gomez (CB) - 800

Pepe Reina (CB) - 1000

Pau Lopez (RB) - 2500

David Soria (GK) - 2000

Se avete bisogno di qualche consiglio utile per accumulare FIFA Coins velocemente, in modo da fare nuovi acquisti sul mercato per completare le Sfide Creazione Rosa, potete consultare la nostra guida che vi spiega come guadagnare crediti in FIFA 20 rapidamente.

Parlando invece delle nuove modalità introdotte nel gioco, segnaliamo che sulle nostre pagine è disponibile la guida con trucchi e consigli per dominare in FIFA Volta.