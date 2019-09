FIFA 20: come fare gol con i Calci di Punizione a effetto

FIFA 20 ha introdotto un nuovo sistema per battere i calci di punizione. In questa mini-guida vi spieghiamo come funziona, mostrandovi come eseguire punizioni a effetto per fare gol dai calci piazzati.

Di seguito, tutti i passaggi da effettuare per fare gol con punizioni a effetto in FIFA 20

Distanza ideale

Il primo parametro da considerare è la distanza tra la palla e la porta avversaria. La distanza ideale per fare gol con una punizione a effetto è compresa tra i 16 e i 23 metri.

Scegliere il battitore giusto

Successivamente, dovrete scegliere il giocatore a cui far battere il calcio di punizione, selezionandolo dal relativo menu a finestra. Le due statistiche più importanti da considerare sono la precisione nei calci piazzati (il secondo valore a partire dall'alto) e la quantità di effetto che il giocatore è in grado di conferire al tiro (il terzo valore a partire dall'alto).

Dove mirare

Per fare gol con un calcio di punizione a effetto vi consigliamo di mirare poco sopra il giocatore della barriera più interno, spostando il relativo cursore con la levetta analogica sinistra, come mostrato nel video riportato in cima.

Potenza del tiro

Dosare il tiro con la potenza giusta è cruciale per fare gol con una punizione a effetto. Per imprimere la potenza ideale, cercate di riempire la barra del tiro di 2 barre o 2 barre e mezzo al massimo.

Effetto

Per dare effetto al pallone dovrete utilizzare la levetta analogica destra, disegnando un semi-cerchio in senso antiorario mentre il giocatore sta per colpire il pallone. Per conferire ulteriore precisione al tiro, ricordatevi della possibilità di finalizzare la conclusione a tempo, bloccando l'indicatore nel momento giusto all'interno della barra verde.

Una volta che inizierete a fare gol su punizione, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi spiega come eseguire le nuove e vecchie eslutanze di FIFA 20. Se invece avete bisogno di altri consigli per il gioco, non dimenticate di leggere la nostra guida con trucchi e consigli per vincere in FIFA 20.