FIFA 20: come ottenere 8000 Crediti Volta gratis entro il 17 ottobre

Per festeggiare i 10 milioni di utenti di FIFA 20, EA Sports ha deciso di regalare 8.000 Crediti Volta a tutti i giocatori del nuovo simulatore calcistico. I crediti in questione possono essere riscattati entro il 17 ottobre: vediamo come fare.

Per ottenere questo bonus vi basterà accedere alla modalità Volta di FIFA 20 entro e non oltre il 17 ottobre. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Come ottenere 8.000 Crediti Volta gratis in FIFA 20

Tutto quello che dovete fare per ricevere 8.000 Crediti Volta gratis in FIFA 20 è accedere alla modalità Volta del gioco, entro e non oltre le 19:00 italiane di giovedì 17 ottobre. Una volta effettuato l'accesso alla modalità Volta di FIFA 20, gli 8.000 Crediti verranno aggiunti automaticamente al vostro conto virtuale.

Ricordiamo che i Crediti Volta sono la valuta in-game di FIFA 20 spendibile nella modalità Volta, con la quale potrete acquistare una serie di oggetti cosmetici per i vostri giocatori, in modo da personalizzarne l'aspetto. Se avete bisogno di ottenerne ancora, vi invitiamo a leggere la nostra mini-guida che vi spiega come guadagnare Crediti Volta velocemente.

Come ve la state cavando con la nuova modalità di FIFA 20 ispirata a FIFA Street? Non dimenticate di consultare la nostra guida di FIFA 20 Volta, con trucchi e consigli per diventare campioni del calcio di strada virtuale.