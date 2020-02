FIFA 20: come ottenere un giocatore 81+ e 4 carte oro rare gratis con Twitch Prime

Se siete abbonati a Twitch Prime potete riscattare un giocatore 81+ e 4 carte oro rare gratis in FIFA 20 Ultimate Team. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per farlo e ottenere le ricompense con il vostro account.

Il giocatore 81+ che può essere riscattato terrà conto naturalmente del Winter Refresh. Come vi abbiamo già segnalato sulle nostre pagine, il Winter Refresh è stato pubblicato il 14 febbraio, e si presenta come un corposo update che ha aggiornato i volti e le statistiche dei calciatori di FIFA 20 Ultimate Team tenendo conto delle loro prestazioni in campo nei rispettivi campionati.

Come riscattare le ricompense di Twitch Prime in FIFA 20 Ultimate Team

Per ricevere le ricompense vi basta effettuare le seguenti operazioni:

Collegare i vostri account Twitch e Amazon sul sito twitch.amazon

Collegare l'account EA Sports con quello di Twitch sul sito di Twitch, inserendo le vostre credenziali dell'account EA Sports

Cliccare sulla corona di Twitch Prime in alto a destra della schermata sul sito di Twitch, in modo da riscattare le ricompense

Come potete leggere nel tweet pubblicato da EA Sports, all'interno di questo pacchetto riservato agli abbonati Twitch Prime è garantita la presenza di un giocatore con un punteggio OVR di almeno 81, e 4 carte oro gratis. Segnaliamo inoltre che nei prossimi mesi sono previste altre ricompense che non mancheremo di riportare sulle nostre pagine.