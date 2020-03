FIFA 20: come ottenere pacchetti gratis con i FUT Player Days

Dal 6 marzo sono cominciati i FUT Player Days di FIFA 20. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenere dei pacchetti gratuiti in FIFA 20 Ultimate Team durante l'evento, limitandovi semplicemente ad accedere al gioco.

Effettuando l'accesso a FIFA 20, i giocatori riceveranno dei pacchetti gratuiti di FIFA 20 Ultimate Team in base al numero di accessi al gioco che hanno effettuato a partire da settembre 2019. Nello specifico, il numero di pacchetti ottenuti dipenderà dal seguente numero di accessi effettuati:

11 – 60 giorni: Pack Oro premium maxi

61 – 118 giorni: Pack Giocatori Oro Prime

119 – 155 giorni: Mega Pacchetto Raro

156+ giorni: Pacchetto Ultimate

Come bonus aggiuntivo per i giocatori, inoltre, FUT Players Day includerà anche tutte le 90 icone Prime di FIFA 20 nella modalità Draft, da martedì 10 marzo a giovedì 12 marzo.

Segnaliamo inoltre che quest'anno, in occasione dell'atteso evento, EA Sports ha reso disponibili nei pacchetti il Kick-Off Team della Copa Libertadores, una delle aggiunti più recenti al gioco. Le carte saranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato, mentre altre arriveranno come Obiettivi Dinamici o Sfide Creazione Rosa. Gli sviluppatori hanno inoltre lanciato degli sconti sui pacchetti, dato il via agli scambi Icona 3 e messo in palio dei Player Pick aggiuntivi per coloro che partecipano alla FUT Champions Weekend League.