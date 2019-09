FIFA 20 Companion App disponibile per il download su iPhone e Android

In leggero ritardo sulla tabella di marcia, la Companion app di FIFA 20 è ora disponibile per il download gratis da App Store e Google Play, compatibile con smartphone iPhone e Android.

"La Companion App di FIFA 20 ti consente di gestire il tuo Club FUT 20 in movimento. Prepara la tua squadra in vista del prossimo big match, acquista giocatori sul mercato o riscatta i premi senza doverti connettere al gioco su altre piattaforme. La tua squadra sarà sempre aggiornata, ovunque ti trovi."

Su Everyeye.it trovate la guida alla Companion App di FIFA 20 con tutti i dettagli su download, accesso e le istruzioni per riscattare i premi quotidiani riservati a coloro che accedono regolarmente all'applicazione. Electronic Arts ha pubblicato anche la Web App di FIFA 20 per gestire la propria squadra di FUT, anche in questo caso con relative ricompense.

FIFA 20 è disponibile in Accesso Anticipato per gli abbonati EA Access/EA Origin Access mentre coloro che hanno prenotato le edizioni Ultimate e Champions potranno iniziare a giocare dal 24 settembre, infine, il gioco uscirà per tutti il 27 settembre. In attesa del lancio, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di FIFA 20 a cura di Giuseppe Arace.