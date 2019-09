FIFA 20, Companion App: download, come funziona, premi e ricompense

Anche quest'anno, EA Sports ha messo a disposizione una companion app per il nuovo capitolo di FIFA. Di seguito vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere sulla companion app di FIFA 20: quando e come scaricarla, come installarla, quali sono le sue funzionalità e i bonus per Ultimate Team.

La companion app di FIFA 20 per dispositivi iOS e Android è completamente gratuita, e può essere scaricata a costo zero da tutti i possessori del gioco su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Vediamo come fare.

A cosa serve la companion app di FIFA 20

A prescindere dalla piattaforma sulla quale giocherete a FIFA 20 (PS4, Xbox One, Nintendo Switch o PC), la companion app vi consentirà di gestire il vostro Club Ultimate Team direttamente dallo smartphone, anche quando vi trovate lontani dalla vostra console o dal vostro PC. Potrete monitorare le vostre operazioni di mercato, acquistare pacchetti o FIFA Points, iniziare un FUT Draft, partecipare alle Sfide Creazione Rosa e altro ancora. Utilizzando la Companion App, inoltre, sarà possibile ottenere dei premi giornalieri.

Da quando sarà disponibile la companion app di FIFA 20

La companion app di FIFA 20 sarà disponibile da giovedì 19 settembre, con cinque giorni di anticipo rispetto al debutto del gioco in accesso anticipato, e con nove giorni di anticipo rispetto all'uscita del titolo fissata per tutti.

Come scaricare e accedere alla companion app di FIFA 20

Esistono due modi per accedere alla companion app di FIFA 20, in base al fatto che abbiate utilizzato o meno la companion app dedicata a FIFA 19.

Se avete già utilizzato la companion app di FIFA 19, vi basterà scaricare l'aggiornamento alla nuova versione dedicata a FIFA 20, in arrivo in accesso anticipato il 19 settembre.

In caso contrario, se non avete mai utilizzato la companion app di FIFA 19, potrete scaricare la nuova app solo da quando entrerete in possesso del gioco, seguendo questa procudera:

Effettuate il login con il vostro Origin/EA a FIFA 20 su console o PC.

Create il vostro Club di FIFA Ultimate Team dal gioco o dall'app.

Create una domanda/risposta di sicurezza.

Scaricate la companion e installatela sul vostro dispositivo mobile.

Effettuate il login con il vostro account Origin/EA dalla companion app di FIFA 20 sul vostro dispositivo mobile, e aspettate di ricevere il codice di sicurezza al vostro indirizzo di posta elettronica.

Di seguito elenchiamo i link per effettuare il download della companion app di FIFA 20 sui dispositivi iOS e Android:

Premi giornalieri della companion app di FIFA 20

Per un periodo di tempo limitato, accedendo alla companion app e alla web app di FIFA 20 sarà possibile ottenere dei premi giornalieri, tra cui crediti extra da sfruttare nella modalità Ultimate Team. Tutto quello che dovete fare è utilizzare le due app ogni giorno, in modo da massimizzare i guadagni ottenibili in-game.