FIFA 20 conquista anche Australia e Nuova Zelanda: il gioco ai vertici delle classifiche

FIFA 20 è approdato sul mercato videoludico lo scorso 27 settembre. Al lancio, il gioco EA ha conquistato i vertici delle classifiche di vendita di Australia e Nuova Zelanda.

Secondo i dati riportati da IGEA (Interactive Games & Entertainment Association), il nuovo capitolo della celebre serie calcistica ha infatti conquistato i vertici delle classifiche videoludiche dei due Paesi. Sia sul fronte retail, sia sul fronte dei download digitali, FIFA 20 si è conquistato la medaglia d'oro nel corso della settimana compresa tra 23 e 29 settembre. Di seguito, trovate la top-ten integrale australiana, relativa ai dati retail:

FIFA 20 Code Vein Rainbow Six Siege Borderlands 3 Grand Theft Auto V NBA 2K20 The Surge 2 Minecraft Far Cry 5 Shadow of the Tomb Raider

Questa, invece, la top-ten dei giochi più venduti in Nuova Zelanda:

FIFA 20 Code Vein Borderlands 3 Rainbow Six Siege Grand Theft Auto V Spyro Reignited Trilogy NBA 2K20 Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Far Cry 5 Minecraft

Parzialmente differenti le classifiche relative ai digital download. Limitandoci al podio, in Australia troviamo FIFA 20 seguito da The Legend of Zelda: Link's Awakening e, al terzo posto Borderlands 3. In Nuova Zelanda, invece, il gioco calcistico precede Borderlands 3 e NBA 2K20.



In chiusura, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye trovate un'utile guida a FIFA 20 Volta.