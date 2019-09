FIFA 20 conquista la classifica inglese, Zelda Link's Awakening resiste sul podio

Senza particolari sorprese scopriamo che FIFA 20 ha debuttato al primo posto della classifica inglese, registrando al momento il miglior lancio dell'anno nel Regno Unito, seppur con vendite in calo del 7% rispetto a FIFA 19, dato riguardante esclusivamente il mercato retail.

La versione PS4 ha rappresentato il 61% delle vendite totali mentre l'edizione Xbox One ha venduto il 31%, la Legacy Edition per Switch ha invece inciso per l'1% delle vendite. Le vendite della versione Xbox One sono cresciute rispetto allo scorso anno grazie ai vari bundle hardware ed alle offerte speciali disponibili da GAME, Amazon e sul Microsoft Store, quest'ultimo ad esempio ha offerto Xbox One S All-Digital con FIFA 20 e tre giochi (Minecraft, Sea of Thieves e Forza Horizon 3) al prezzo di 169,99 sterline.

Dragon Quest XI S Echi di un'Era Perduta per Nintendo Switch debutta alla posizione numero 11, Code Vein alla numero 13 mentre The Surge 3 alla posizione numero 35. Di seguito la top ten:

Classifica UK 30 settembre 2019

FIFA 20 The Legend of Zelda Link's Awakening Borderlands 3 Gears 5 Crash Team Racing Nitro-Fueled Tom Clancy's The Division 2 Sea of Thieves Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Xbox Edition Forza Horizon 3

The Legend of Zelda Link's Awakening scende in seconda posizione ma resta sul podio seguito da Borderlands 3 sul gradino più basso. Da segnalare il ritorno nelle prime dieci posizioni di Sea of Thives, Minecraft e Forza Horizon 3 grazie alle buone vendite del bundle Xbox One S citato poco sopra.