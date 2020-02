FIFA 20 e la Copa Libertadores: ecco quando arriverà l'update con la Fase a Gironi

Superati i problemi ai server offline di EA, il colosso videoludico americano annuncia la data di arrivo dell'aggiornamento di FIFA 20 che darà ufficialmente inizio alla Fase a Gironi della Copa Libertadores.

Dalle pagine del PlayStation Blog a stelle e strisce, il Community Manager di EA Sports Jon Cole riferisce che l'update di FIFA 20 che sancirà l'inzio della fase a gironi della Conmebol Libertadores arriverà il 3 marzo su PS4, si presume in contemporanea con PC e Xbox One.

Nei gruppi della coppa per club più importante del Sud America (similarmente alla nostra Champions League) ritroveremo le squadre di calcio più celebri e seguite dell'intero continente, come Boca Juniors, Flamengo, Racing Club, C.A. Independiente, Millonarios, Riverplate, Fluminense e Universidad Católica.

Chi desidererà partecipare alla Copa Libertadores in FIFA 20 potrà perciò partire dalla fase a gironi per tentare di raggiungere le finali del torneo. Grazie a questo aggiornamento sarà quindi possibile affrontare l'intera trafila delle sfide della coppa durante la Carriera e accedere ai singoli eventi Conmebol selezionandoli nella modalità Calcio d'Inizio. Verrò dato ampio spazio alle coreografie a tema, con frasi di rito per la telecronaca e "scenografie digitali" personalizzate nell'ingresso in campo dei calciatori e nella grafica a tema dell'interfaccia.