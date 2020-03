FIFA 20: il Coronavirus costringe allo stop anche la eSerie A TIM

Il Coronavirus continua a mietere vittime anche tra gli eventi a tema videoludico, dal momento che Electronic Arts ha appena confermato di aver sospeso temporaneamente la eSerie A TIM.

Ecco di seguito il comunicato ufficiale dell'azienda:

"Per tutelare al meglio la salute di giocatori ed organizzatori, la FIFA 20 eSerie A TIM è sospesa e la sua programmazione rinviata a data da destinarsi, come tutti i tornei organizzati da EA Sports".

La competizione ufficiale della Serie A e legata a FIFA 20 è stata quindi sospesa e bisognerà attendere qualche settimana (se non mesi) per scoprire quando e se riprenderà. In attesa di comprendere quando potremo tornare a vedere le partite della eSerie A TIM, vi ricordiamo che il campionato digitale era previsto per il prossimo 23 marzo 2020.

Tra le altre iniziative cancellate legate sempre al calcistico EA troviamo anche l'annullamento della Quarantena League, competizione che avrebbe dovuto vedere la partecipazione della Gialappa's Band, delle Iene, di Pierluigi Pardo e di ben 32 giocatori di Serie A.

Sapevate che FIFA 20 ha celebrato l'Anniversario dell'Unità d'Italia con una divisa gratis?