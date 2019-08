FIFA 20, cosa ci sarà nella Legacy Edition per Nintendo Switch? Ce lo spiega EA Sports

Quest'anno, i giocatori in possesso di Nintendo Switch dovranno accontentarsi della Legacy Edition di FIFA 20, ovvero un'edizione priva di novità di gameplay rispetto a FIFA 19.

Assodato ciò, con una serie di FAQ pubblicate sul sito ufficiale i ragazzi di EA Sports hanno illustrato nel dettaglio tutti i contenuti della Legacy Edition. Tanto per cominciare, com'è giusto che sia, saranno inclusi tutte le rose, i giocatori e le divise della stagione calcistica appena cominciata, oltre a una presentazione migliorata (menu di gioco e grafiche in sovrimpressione). Per quanto concerne le modalità, ci saranno Calcio d'inizio, Carriera, Tornei su licenza e personalizzati, inclusa la UEFA Champions League, la Women's International Cup, Prove abilità, Stagioni Online, Amichevoli Online e Stagioni in locale con le stesse funzionalità di FIFA 19.

Presente anche l'immancabile FIFA Ultimate Team, con caratteristiche e modalità come gli Incarichi allenatore, Stagioni Online e per giocatore singolo, Tornei online e per giocatore singolo, Draft online e per giocatore singolo, Partite singole online, Stagioni amichevoli online, Sfide Squadra della settimana e Sfide Creazione Rosa. Online sarà possibile giocare a Stagioni online, Amichevoli online e alle sopracitate modalità multigiocatore di FIFA Ultimate Team. Com'è lecito attendersi, durante la stagione le rose verranno aggiornate in tempo reale.

A livello di gameplay, quindi, FIFA 20 Legacy Edition presenterà le stesse caratteristiche già viste in FIFA 19, senza novità o migliorie di rilievo. La nuova modalità Volta, erede di FIFA Street, sarà purtroppo assente. Il lancio, esattamente come per le altre versioni (PlayStation 4, Xbox One e PC) è fissato per il 27 settembre. Recentemente, i vertici di EA Sports ci hanno spiegato i motivi dello scarso supporto a Nintendo Switch.