FIFA 20: Cristiano Ronaldo, Kane e Hazard compongono l'attacco del TOTW 10

Se siete dei giocatori abituali di FIFA, allora sapete bene cosa succede il mercoledì. EA Sports, puntualissima come sempre, ha svelato la Squadra della Settimana 10 di FIFA 20 Ultimate Team. Preparatevi, perché a questo giro vanta un trio d'attacco pazzesco!

Questa settimana, davanti a tutti ci sono nientepopodimeno che Cristiano Ronaldo della Juventus (o meglio, del Piemonte Calcio), Eden Hazard del Real Madrid e Harry Kane del Tottenham. A rappresentare il nostro campionato ci pensano invece Gigi Donnarumma, portiere titolare della settimana, e Nicolò Zaniolo, finito tra i sostituti. Ecco a oi la rosa al gran completo:

Undici Titolare

Gianluigi Donnarumma (Milan, Italia) - 86

Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach, Austria) - 81

Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach, Germania) - 82

Nicolas Otamendi (Manchester City, Argentina) - 85

Toni Kroos (Real Madrid, Germania) - 89

Thomas Partey (Atletico Madrid, Spagna) - 84

Ole Kristian Selnaes (Shenzhen FC, Norvegia) - 81

John McGinn (Aston Villa, Scozia) - 84

Cristiano Ronaldo (Piemonte Calcio, Portogallo) - 94

Eden Hazard (Real Madrid, Belgio) - 92

Harry Kane (Tottenham Hotspur, Inghilterra) - 91

Sostituti e riserve

André Onana (Ajax Amsterdam, Camerun) - 84

Ramy Bensebanini (Borussia Moenchengladbach) - 81

Robert Skov (TSG 1899 Hoffenheim, Danimarca) - 81

Nicolo Zaniolo (AS Roma, Italia) - 80

Gerard Moreno (Vlillareal, Spagna) - 86

Raul Jimenez (Wolverhampton Wanderers, Messico) - 83

Teemu Pukki (Norwich City, Finlandia) - 81

Come al solito, la nuova Squadra della Settimana diverrà disponibile in FIFA 20 Ultimate Team a partire dalle ore 19:00. Gli oggetti TOTW potranno essere trovati all'interno dei pacchetti per un periodo limitato. Ne approfittiamo per segnalarvi che poco fa è stato ufficializzato l'arrivo della Copa Libertadores in FIFA 20!