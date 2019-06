FIFA 20 e novità di gameplay: miglioramenti nella fisica e nell'intelligenza artificiale

Prosegue l'EA Play 2019 e FIFA 20 ritorna protagonista delle novità nel mondo videoludico! Dopo la presentazione della modalità VOLTA in occasione della pubblicazione del primo trailer di FIFA 20, EA torna a parlarci del gioco!

Durante la diretta dalla fiera losangelina, la software house ci presenta infatti un'ulteriore opportunità per dare uno sguardo alla nuova iterazione del celebre franchise sportivo dedicato all'universo calcistico! Il focus in particolare è sulle novità apportate al gameplay rispetto alle versioni precedenti della serie. EA sottolinea l'introduzione di Football Intelligence, definito come un "completo ripensamento del gameplay che sblocca un livello più profondo di realismo calcistico". Il giocatore avrà il pieno controllo sui momenti più decisivi di un match grazie ad un miglioramento della fisica della palla e all' "Authentic Game Flow", un sistema che fornisce ai giocatori controllati dall'intelligenza artificiale una "maggiore comprensione di tempo, spazio e posizione sul campo da gioco". Enfasi è posta anche sul rafforzamento dell'AI difensiva.

Ne approfittiamo per ricordarvi che i preordini di FIFA 20 sono già aperti. Il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 27 settembre 2019, su Playstation 4, Xbox One e PC. In merito a quest'ultimo, Elctronic Arts ha già reso noti al pubblico i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di FIFA 20.