FIFA 20 day one rotto in Italia: segnalazioni e avvistamenti nei negozi

FIFA 20 è disponibile in accesso anticipato per gli abbonati EA/Origin Access, il nuovo gioco di calcio Electronic Arts però non è ancora sugli scaffali e non lo sarà ufficialmente fino al 27 settembre (24 settembre per le edizioni Champions e Ultimate). Come ogni anno si apre però la caccia a FIFA presso i rivenditori italiani.

Nel momento in cui scriviamo nessun negozio (catena o indipendente) sembra aver rotto il day one di FIFA 20, i canali social di GameStop, Amazon e altri rivenditori nazionali sono stati presi d'assalto da utenti che chiedono informazioni sulla vendita anticipata, nessuna testimonianza di acquisto però è giunta fino a questo momento.



Dal canto nostro, ovviamente, continueremo a monitorare la situazione ed aggiorneremo costantemente la notizia, e quindi, aspettiamo anche i vostri commenti in merito! Siete già riusciti a comprare una copia di FIFA 20? Potete lasciare le testimonianze nello spazio spazio qui sotto dedicato ai commenti, tuttavia vi invitiamo a non pubblicare foto di scontrini, nomi di commessi, negozi ed eventuali numeri di telefono degli store.



Allo stato attuale l'unico modo per giocare a FIFA 20 da oggi è quello di essere abbonati a EA Access/EA Origin Access, gli iscritti al servizio possono scaricare la versione completa del gioco e divertirsi per un totale di dieci ore senza limitazioni.