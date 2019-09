FIFA 20: il day-one è stato rotto, in vendita la Champions Edition

Alla fine, è successo ancora: il day-one di FIFA 20 è stato rotto. Per la precisione, è stata messa in vendita in anticipo sulla tabella di marcia la Champions Edition, che non sarebbe dovuta arrivare sul mercato prima di domani 24 settembre.

I nostri lettori ci segnalano che a rompere il day-one è stato un negozio nel Sud Italia, come è possibile vedere nel breve video allegato in calce a questa notizia. Stando a quanto è possibile leggere, risultano poche copie disponibili della Champions Edition di FIFA 20, al prezzo di 90,99 euro. Quest'edizione, ricordiamo, oltre al gioco base e 3 giorni di accesso anticipato, offre anche 12 pacchetti oro rari (1 a settimana per 12 settimane), la scelta dell'icona in prestito (uno dei 5 oggetti icona in prestito versione media per 5 partite in FUT) e divise FUT edizione speciale.

Se siete a conoscenza di altri negozi in cui il gioco è stato messo in vendita in anticipo, non esitate a segnalarcelo nella sezione commenti. Il lancio ufficiale di Champions e Ultimate Edition, ricordiamo, è fissato per domani 24 settembre, mentre l'edizione base del gioco raggiungerà gli scaffali fisici e digitali il prossimo 27 settembre. L'Accesso Anticipato di FIFA 20 per gli abbonati a EA Access e Origin Access è invece disponibile già dallo scorso giovedì.