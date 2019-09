FIFA 20: in attesa del suo debutto, EA ha lanciato online la web app di Ultimate Team

Come ogni anno, Electronic Arts ha reso disponibile la companion app per FIFA 20, il nuovo capitolo dell'arcinota serie simulativa calcistica.

Lanciata online con qualche ora di anticipo rispetto a quanto preventivato, la web app di FIFA 20 è già disponibile sulle pagine ufficiali del titolo sviluppato da EA Sports, e vi consentirà di gestire il vostro club dei sogni nella modalità Ultimate Team, ormai vero e proprio punto focale dell'intera esperienza di FIFA. Ovviamente tutte le funzionalità saranno disponibili anche nell'app che potete scaricare sui vostri smartphone iOS e Android. A tal proposito, vi ricordiamo i link per scaricare l'app sui vostri dispositivi mobile:

Oltre a gestire in totale libertà i giocatori che già possedete all'interno di Ultimate Team, la companion app di FIFA 20 vi consentirà ovviamente di prendere parte al calciomercato virtuale e modificare o creare da zero i vostri dream team. Potrete infine riscattare tutti i premi che sbloccherete nelle modalità Weekend League, Division Rival e Squad Battle senza neanche la necessità di accendere la console.

FIFA 20 uscirà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il 27 settembre 2019. EA ha svelato la lista degli stadi presenti all'interno del titolo: sono soltanto due i campi da gioco italiani. In attesa della recensione finale, vi rimandiamo alla nostra Anteprima della demo per ogni dettaglio aggiuntivo.