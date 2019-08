FIFA 20 Demo: data di uscita, speculazioni e ultimi rumor

Alla Gamescom di Colonia Electronic Arts ha mostrato un trailer sulla storia di Volta, in molti però si aspettavano novità sulla demo di FIFA 20. Proviamo a fare chiarezza mettendo insieme gli ultimi rumor e le speculazioni sulla data di uscita della versione di prova.

Il publisher ha già confermato che FIFA 20 avrà una demo giocabile, la quale verrà distribuita su Origin, PlayStation Store e Xbox Store a settembre, ma quando sarà scaricabile esattamente? Ricordiamo che la demo di PES 2020 è già disponibile da fine luglio, la versione di prova di FIFA 20 arriverà quindi in netto ritardo rispetto al rivale, in ogni caso entro metà settembre, come da tradizione.

FIFA 20 Demo Uscita

L'ipotesi più accreditata vuole la pubblicazione della demo di FIFA 20 tra l'8 ed il 15 settembre 2019, lo scorso anno la demo di FIFA 19 è stata pubblicata il 13 settembre, ci sono quindi buone probabilità che Electronic Arts possa mantenere questa data, magari con accesso anticipato di 24 ore (12 settembre) per gli abbonati EA Access. Questi ultimi potranno giocare con la prova di dieci ore dal 19 settembre mentre la versione completa verrà sbloccata il 24 settembre per gli abbonati e per coloro che hanno prenotato le edizioni speciali, tutti gli altri dovranno attendere il 27 settembre, giorni di lancio ufficiale.

EA Sports non si sbilancia riguardo la data di uscita della demo di FIFA 20, probabilmente le prime notizie ufficiali arriveranno a inizio settembre, difficilmente verranno diffuse informazioni in merito alla Gamescom 2019, in programma fino al 24 agosto.