FIFA 20 Demo: la data d'uscita e le squadre incluse trapelano online

Mentre EA Sports continua mantenere il più stretto riserbo, in rete è apparsa un'immagine promozionale che sembra svelare la data d'uscita e le squadre incluse nella tanto attesa demo di FIFA 20.

A pubblicarla, come potete vedere in calce, è stato un utente sul sub-Reddit dedicato al gioco di calcio. A giudicare dalle informazioni visibili (alcuni dettagli sono offuscati, ma ben comprensibili), il lancio sarebbe fissato per il 12 settembre, mentre il numero delle squadre incluse ammonterebbe a ben 10, ovvero:

Liverpool

Real Madrid

Borussia Dortmund

Manchester City

PSG

Roma

Atletico Madrid

Club America

LAFC

Vissel Kobe

Il banner pubblicitario include anche un'immagine ritraente le versioni digitali di Raheem Sterling, Jadon Sancho ed Eden Hazard in quella che sembra essere un'arena della nuova modalità Volta di FIFA 20, erede spirituale di FIFA Street. Al momento, in ogni caso, è davvero difficile dire se sarà possibile testare anch'essa.

Dal momento che non si tratta di una comunicazione ufficiale, vi invitiamo a prendere tutte le informazioni sopra riportate con le pinze, poiché potrebbero rivelarsi non veritiere. Mentre attendiamo un comunicato da parte di EA Sports, vi ricordiamo che FIFA 20 verrà lanciato il prossimo 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC nelle edizioni Standard, Champions e Ultimate, e su Nintendo Switch in edizione Legacy.