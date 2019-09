FIFA 20 Demo: Guida ai controlli in attacco, difesa e movimento

Finalmente la demo di FIFA 20 è disponibile per il download su PS4, Xbox One e PC. In questa mini-guida vi spiegheremo come funzionano i controlli del gioco in attacco, in difesa e in movimento, aiutandovi a prendere la mano con le meccaniche principali.

I controlli indicati di seguito si riferiscono alle versioni PS4 e Xbox One della demo di FIFA 20, nelle rispettive configurazioni predefinite.

Controlli in movimento

Per muovervi in campo dovrete utilizzare la levetta sinistra, inclinandola nella direzione verso cui volete spostarvi. Per eseguire uno scatto dovrete tenere premuto R2/RT + la direzione di percorrenza, mentre per proteggere palla sarà necessario tenere premuto L2/LT + la direzione. Se volete effettuare un gioco di prima o allungarvi la palla, dovrete premere R2/RT + la direzione, se invece avete bisogno di stoppare la palla dovrete premere R2/RT senza direzione. Per stoppare la palla e girarvi verso la porta, invece, dovrete premere la levetta sinistra senza direzione + L1/LB.

È possibile eseguire un dribbling laterale con L1/LB + la levetta sinistra, o in alternativa un dribbling laterale con blocco angolo di posizionamento premendo L1/LB + R1/RB + la levetta sinistra. Se invece volete effettuare un dribbling lento, vi basta premere L2 + R2 + la levetta sinistra nella direzione desiderata.

Controlli in attacco

Potete effettuare un passaggio rasoterra/colpo di testa con X/A, un passaggio alto/cross/colpo di testa con Quadrato/X, un passaggio filtrante con Triangolo/Y (premete R1/RB + Triangolo/Y per il passaggio filtrante calibrato) e un tiro/tiro al volo/colpo di testa con Cerchio. Per effettuare un tiro col giusto tempismo, dovrete premere Cerchio/B + Cerchio/B nel momento giusto.

Per effettuare un pallonetto dovrete premere L1/LB + Cerchio/B, per il tiro di precisione R1/RB + Cerchio e per il tiro rasoterra/colpo di testa schiacciato L1/LB + R1/RB + Cerchio/B. Per quanto riguarda le finte, è possibile eseguire un tiro fintato con Cerchio/B poi X/A + direzione, e un passaggio fintato con Quadrato/X poi X/A + direzione.

Controlli in attacco avanzati

Passando ai controlli in attacco avanzati, è possibile difendere la palla con il fisico tramite la pressione di L2/LT. Potrete inoltre seguire un passaggio teso rasoterra con R1/RB + X, un passaggio morbido con X/A + X/A, un passaggio filtrante morbido con Triangolo/Y + Triangolo/Y, un passaggio filtrante alto con L1/LB + Triangolo/Y, un passaggio filtrante teso alto con L1 + R1 + Triangolo e un passaggio alto teso/cross con R1/RB + Quadrato/X.

Se volete eseguire un pallonetto alto/cross dovete premere L1/LB + Quadrato/X, mentre per un cross basso Quadrato/X + Quadrato/X. Potete attivare l'inserimento del giocatore con L1/LB e chiamare un appoggio con R1/RB. Se invece volete effettuare un velo, dovete usare la levetta analogica sinistra (senza direzione) + R1/RB (tenendolo premuto). Non dimenticate che potete annullare ogni azione premendo L2/LT + R2/RT.

Se amate giocare con stile, potete effettuare un passaggio elegante con L2/LT + X/A, una conclusione elegante con L2/LT + Cerchio e un pallonetto elegante con L2/LT + Quadrato. Potete lasciar scorrere la palla tenendo premuto R1/RB + levetta sinistra (senza palla), alzare la palla per calciare al volo premendo la levetta destra, ed effettuare una triangolazione con L1/LB + X/A.

Infine, se avete bisogno di dare velocità alla manovra con i primi tocchi, sarà possibile effettuare un primo tocco fintato tenendo premuto R1/RB + levetta sinistra (verso la palla) ed eseguire un tocco di prima con R1/RB + levetta destra (mantenendo la direzione).

Controlli in difesa

Per quanto riguarda i controlli nella fase difensiva, è possibile cambiare giocatore automaticamente con L1/LB, e cambiare giocatore manualmente con la levetta destra (+ la direzione). Potete spingere/strattonare l'avversario con Cerchio/B, effettuare un contrasto deciso tenendo premuto Cerchio/B ed eseguire una scivolata con Quadrato/X (per rialzarvi in fretta dopo una scivolata premete di nuovo Quadrato/X). Se invece volete spazzare la palla con un rinvio dalla vostra metà campo, vi basta premere Cerchio/B.

È possibile affrontare/trattenere l'avversario tenendo premuto L2/LT, oppure contenerlo tenendo premuto X/A. Se avete bisogno di contenere l'avversario con un compagno, vi basta tenere premuto R1/RB. Per contrastare le ripartenze e le manovre rapide, potete affrontare in corsa un avversario con L2/LT + R2/RT (tieni premuto), oppure trattenere mentre inseguite tenendo premuto Cerchio/B. Per affrontare l'avversario che protegge palla premete L2/LT + levetta sinistra (rivolta verso il giocatore che protegge palla). Infine, per invocare l'estremo difensore potrete far uscire il portiere premendo Triangolo/Y, e intercettare i cross con il portiere premendo Triangolo/Y + Triangolo/Y (tieni premuto).

Nell'attesa che il nuovo calcistico di EA Sports debutti il prossimo 27 settembre su PS4, Xbox One, PC e Switch, per saperne di più sul gioco potete leggere la nostra anteprima di FIFA 20.