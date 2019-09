FIFA 20 Demo: squadre, modalità e stadi inclusi nella versione di prova

EA Sports ha finalmente pubblicato la tanto attesa demo di FIFA 20 su PlayStation 4, Xbox One e PC, che fornisce a tutti i giocatori l'opportunità di testare le novità del nuovo capitolo della calcistica più venduta degli ultimi anni. Andiamo alla scoperta dei contenuti inclusi nella versione di prova.

Tanto per cominciare, la demo di FIFA 20 offre la possibilità di testare la nuova modalità Volta Football basata sul calcio di strada, erede di FIFA Street, disputando una partita 3v3 Rush nei sottopassi di Amsterdam con la stella del Real Madrid Vinicius Jr contro Street Kings.

In aggiunta a Volta, è anche possibile affrontare una partita della fase a gironi della UEFA Champions League in modalità Calcio d’inizio 11 vs 11 scegliendo tra sei differenti squadre: Chelsea, Borussia Dortmund, Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid o Tottenham. Le partite possono svolgersi in tre stadi, ovvero nello storico Santiago Bernabéu, nel Tottenham Hotspur Stadium e nell’iconico Stamford Bridge. In questo modo, è possibile assaporare tutta l'atmosfera della più grande manifestazione calcistica europea, resa ancor più magica dall'esecuzione del celebre inno durante la presentazione di ogni partita.

Per maggiori informazioni, vi consigliamo di visionare il nostro Video Speciale sulla demo di FIFA 20 allegato in cima a questa notizia. Se non avete ancora avuto modo di scaricarla, segnaliamo inoltre che tra le pagine di Everyeye trovate i link per il download della Demo di FIFA 20 su PlayStation Store, Microsoft Store e Origin PC.