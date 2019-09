FIFA 20 Demo: uscita prevista durante questa settimana?

La seconda settimana di settembre è tradizionalmente dedicata alla demo di FIFA, con il lancio della versione di prova che prevede l'uscita del gioco di circa venti giorni. Andrà così anche quest'anno, con la demo di FIFA 20? Cerchiamo di capirlo insieme.

Secondo gli ultimi rumor in nostro possesso la demo di FIFA 20 uscirà il 12 settembre anche se altre voci vorrebbero un lancio previsto per domani, martedì 10 settembre, in contemporanea con l'uscita del rivale eFootball PES 2020, il cui day one è già stato rotto anche in Italia a ridosso del weekend appena trascorso. L'arrivo della demo di FIFA 20 potrebbe quindi essere previsto tra e il 10 e il 12 settembre, difficile invece aspettarsi un lancio per oggi o venerdì 13.

Il leak svela anche le squadre disponibili nella versione di prova: Liverpool, Real Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, PSG, Roma, Atletico Madrid, Club America, LAFC e Vissel Kobe. Non è chiaro se nella demo avremo accesso solamente ad una partita amichevole o se potremmo provare anche La Volta, erede spirituale di FIFA Street e grande novità di questo episodio, al posto de Il Viaggio, concluso con FIFA 19.

Nelle prossime ore probabilmente ne sapremo di più, restiamo in attesa di una comunicazione ufficiale a riguardo da parte di Electronic Arts.