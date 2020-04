FIFA 20: è disponibile il Team of the Season So Far in Ultimate Team

Le votazioni sono giunte al termine e, come ampiamente promesso dei giorni scorsi, EA Sports ha annunciato i calciatori del Team of the Season So Far di FIFA 20 Ultimate Team, che sono stati scelti dalla community tra coloro che hanno ricevuto al massimo un oggetto speciale in FUT 20.

Purtroppo, l'emergenza Coronavirus ha scombussolato i piani di EA Sports, che solitamente attendeva le fasi finali della stagione per mettere a disposizione la Squadra dell'Anno. Dal momento che i campionati sono fermi, il team di sviluppo ha ben pensato di anticipare i tempi e lanciare il Team of the Season So Far (TOTSSF), che celebra i calciatori che maggiormente si sono distinti nelle partite disputate fino ad oggi. Scopriamo assieme i componenti della nuova rosa, scelti sulla base di quasi mezzo milione di voti!

FIFA 20 Ultimate Team | Team of the Season So Far

Titolari

GK Courtois - 93

CB Gomez - 93

CB Godín - 93

CB Piqué - 93

CDM Casemiro - 92

CDM Sergio Busquets - 93

CM Bentancour - 88

CDM Fernandinho - 91

CM Thiago - 93

LM Felipe Anderson - 92

CAM Brandt - 90

CF Zaha - 92

GK Gulácsi - 89

CB Mukiele - 89

LB Grimaldo - 89

LM Simon - 88

CB Pepe - 88

CDM Lucas Leiva - 88

GK Leno - 88

ST Dembélé - 89

I calciatori del Team of the Season So Far sono ora disponibili nei pacchetti, dove rimarranno per un periodo limitato. Ci teniamo a precisare che, anche se ripartiranno i campionati, non verrà reso disponibile il Team of the Season classico. Le prestazioni dei giocatori si rifletteranno nei Team of the Week, Man of the Match, ecc. Prima di salutarvi, ricordiamo che è disponile anche il Team of the Week Moments 6.