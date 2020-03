FIFA 20: disponibile il TOTW Moments al posto della squadra della settimana classica

Come anticipato, a causa dello stop forzato dei campionati dovuto all'emergenza Coronavirus, EA Sports è stata impossibilitata a selezionare i 23 giocatori di quella avrebbe dovuto essere la Squadra della Settimana 27 di FIFA 20 Ultimate Team. La compagnia di sviluppo, in ogni caso, non ha lasciato i suoi giocatori a bocca asciutta.

A questo giro EA Sports ha reso disponibile il Team of the Week Moments. Di cosa si tratta? Le carte, innanzitutto, hanno un aspetto differente per poterle distinguere da quelle della Squadra della Settimana classiche. La squadra, inoltre, è basato su un TOTW dei vecchi giochi della serie. In questo caso, il team Moments è ispirato alla Squadra della Settimana 28 di FIFA 18.

Undici iniziale

GK: Kasper Schmeichel (Leicester City) - 86

CB: Kyle Walker (Manchester City) - 87

CB: Joao Miranda (Jiangsu Suning) - 85

CB: Matthijs de Ligt (Piemonte Calcio) - 88

LWB: David Alaba (Bayern Munich) - 86

CM: Andres Iniesta (Vissel Koba) - 85

CM: Paulinho (Guangzhou Evergrande) - 86

LM: Ricardo Quaresma (Kasimpasa SK) - 84

CAM: James Rodriguez (Real Madrid) - 86

CF: Gareth Bale (Real Madrid) - 86

LW: Marko Arnautovic (Shangahi SIPG) - 86

Sostituti

LWB: Sead Kolasinac (Arsenal) - 82

CM: Jesse Lingard (Manchester United) - 84

CAM: Vincent Aboubakar (FC Porto) - 82

ST: Bradley Wright-Phillips (Los Angeles FC) - 81

RW: Miguel Layun (Monterrey) - 81

Riserve

GK: Yasser Al-Mosailem (Al-Ahli) - 76

LWB: Bryan Oviedo (FC Copenhagen) - 77

ST: Ola Kamara (FC Dallas) - 81

ST: Marc McNulty (Hibernian) - 76

Le carte sono già disponibili nei pacchetti dalle ore 19:00, e ci rimarranno per un'intera settimana. L'iniziativa Moments proseguirà fintantoché non prenderanno nuovamente il via i campionati. Per ovvie ragioni, al momento è impossibile stabilire una data, ma EA Sports ha già chiarito che tutti i Team Moments saranno basati sui TOTW pubblicati nei giochi precedenti dai mesi di marzo in poi. L'aumento dell'Overall viene invece stabilito sulla base della valutazione di FIFA 20.

Prima di salutarvi, segnaliamo che nella giornata di ieri il Title Update 13 di FIFA 20 è arrivato anche su PS4 e Xbox One, portando con sé, tra le altre cose, l'indicatore dettagliato del ping in Ultimate Team.