FIFA 20 domina il Black Friday nel Regno Unito, Sea of Thieves torna in Top 10

La classifica britannica della scorsa settimana vede FIFA 20 saldamente in testa, il gioco EA ha dominato le vendite durante il Black Friday, periodo durante il quale sono stati venduti 1.3 milioni di giochi fisici nel Regno Unito, in calo del 22% rispetto allo stesso anno.

In totale sono state vendute 500.000 copie di giochi PS4, 413.000 copie di giochi Xbox e 361.000 copie di giochi per Nintendo Switch. La top 10, come detto, è dominata da FIFA 20 che registra un aumento delle vendite pari a 226% grazie al successo del bundle PS4 Slim 500 GB.

Classifica UK 2 dicembre 2019

FIFA 20 Call of Duty Modern Warfare Star Wars Jedi Fallen Order Sea of Thieves Minecraft Xbox Edition Pokémon Spada Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Scudo Luigi's Mansion 3 Minecraft Nintendo Switch Edition

Grazie al successo di Xbox One S All-Digital, Sea of Thieves torna in classifica al quarto posto, per il resto non si registrano particolari sconvolgimenti rispetto alle settimane precedenti, con Minecraft Xbox Edition al quinto posto, Pokemon Spada al sesto e Mario Kart 8 Deluxe al settimo. Chiudono la Top 10 Pokemon Scudo, Luigi's Mansion 3 e Minecraft Nintendo Switch Edition.