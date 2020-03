FIFA 20 domina la classifica italiana, GTA 5 sul podio

FIFA 20 è ancora il leader incontrastato della classifica italiana della scorsa settimana, da segnalare però la risalita di GTA V, che occupa il secondo gradino del podio seguito da NBA 2K20.

Il forte taglio di prezzo di GTA V Premium Edition applicato da numerosi rivenditori nostrani sembra aver dato i suoi frutti ed il gioco torna così tra le prime tre posizioni dopo anni di presenza in Top 10 ma nelle posizioni immediatamente successive al podio.

Classifica ITA 2 marzo 2020

FIFA 20 GTA V NBA 2K20 TOM CLANCY'S THE DIVISION 2 DAYS GONE CALL OF DUTY MODERN WARFARE DRAGON BALL Z KAKAROT RED DEAD REDEMPTION 2 NEED FOR SPEED HEAT TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE

Per il resto non si segnalano particolari stravolgimenti, con Tom Clancy's The Division 2 e Days Gone che occupano rispettivamente la quarta e quinta posizione grazie ad alcune promozioni dei rivenditori. In Top 10 trovano spazio anche Call of Duty Modern Warfare, Dragon Ball Z Kakarot, Red Dead Redemption 2, Need for Speed Heat e Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Da notare l'assenza di due titoli piuttosto recenti come Dreams e Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary bundle, entrambi fuori dalla Top 10 italiana di questa settimana.