FIFA 20 domina le classifiche inglesi anche dopo il Black Friday

La mancanza di nuove uscite pre natalizie porta pochissime novità nella classifica britannica, che vede FIFA 20 ancora al primo posto dopo la settimana del Black Friday, seguito da Call of Duty Modern Warfare e Mario Kart 8 Deluxe

Le vendite di MK8 Deluxe salgono grazie alle buone performance del bundle di Natale Nintendo Switch che include la console (nuovo modello 2019) e una copia del gioco.

Classifica UK 10 dicembre 2019

FIFA 20 Call of Duty Modern Warfare Mario Kart 8 Deluxe Star Wars Jedi Fallen Order Pokémon Spada Just Dance 2020 Luigi's Mansion 3 Sea of Thieves Minecraft Xbox Edition Pokémon Scudo

Stabile Star Wars Jedi Fallen Order mentre crescono le vendite di Just Dance 2020, proposto ad un prezzo contenuto per il Black Friday. Tornano in classifica anche Sea of Thieves e Minecraft Xbox Edition, grazie al successo del bundle Xbox One S All-Digital.

Per il resto come detto non si segnalano particolari stravolgimenti, complice la mancanza di uscite retail nel periodo natalizio, vedremo come cambieranno le cose a gennaio con la ripresa della stagione videoludica e l'arrivo di giochi molto attesi come Dragon Ball Z Kakarot.