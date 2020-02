FIFA 20 down, segnalati problemi di connessione: la Weekend League è stata estesa

EA Sports, accortasi del problema, si è subito messa al lavoro per risolverlo. Durante le operazioni di manutenzione ha tuttavia dovuto disabilitare la creazione dei match , un provvedimento che oltre a FIFA 20 ha interessato anche l'edizione dell'anno scorso. Per fortuna, nel giro di un'ora la funzionalità è stata ripristinata su Xbox One e su PC, mentre i giocatori PlayStation 4 hanno dovuto attendere un'ora aggiuntiva. Un tweet di pochi minuti fa, in ogni caso, ci fa sapere che la situazione non è ancora tornata alla normalità e che si stanno verificando altri problemi di connessione . Intanto, i tecnici stanno continuando a monitorare la situazione. Voi state riuscendo a giocare online?

Update:



We have temporarily disabled match creation for FIFA 20 and 19 while we investigate. More updates to follow as we have them. — FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) January 31, 2020

Update 3:



The Weekend League and its registration period will be extended by 24 hours for all platforms.



We are continuing our investigation on PlayStation 4 and will provide further updates when available. — FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) January 31, 2020

Update 4:



PlayStation 4 match creation has been re-enabled, thanks everyone for your patience.



If you continue to have issues logging into FUT or with match creation, let us know. — FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) January 31, 2020