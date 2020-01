FIFA 20: dribbling più reattivi e tante migliorie di gameplay con il Title Update 10

Il supporto post-lancio di FIFA 20 prosegue con il Title Update 10, un aggiornamento che promette di apportare numerose migliorie e ottimizzazioni alle meccaniche di gioco del simulatore calcistico targato EA Sports.

La decima patch "maggiore" di FIFA 20 è già disponibile su PC e sarà presto accessibile in download su PlayStation 4 e Xbox One. Le note pubblicate da Electronic Arts descrivono questo aggiornamento come uno dei più importanti che siano stati diffusi fino ad oggi per FIFA 20, specie per quanto concerne l'evoluzione dell'esperienza di gameplay.

La novità più rappresentativa del Title Update 10 riguarda infatti i dribbling, resi decisamente più reattivi grazie a una profonda ottimizzazione al sistema di mosse e all'integrazione di queste ultime alle animazioni, soprattutto per i calciatori digitali con un punteggio di 80 o superiore negli attributi Dribbling, Agilità ed Equilibrio. Gli utenti più esperti potranno così sfruttare al massimo le capacità degli atleti che basano il proprio stile di gioco sui dribbling.

Tra gli altri interventi compiuti dalle sussidiarie di EA citiamo l'aumento nell'efficacia dei tiri facili effettuati all'interno dell'area e dell'area piccola del portiere, la riduzione del tempo massimo di attesa per i calci d'inizio (che passa da 30 a 15 secondi), l'aumento nella velocità delle animazioni del passaggio ai difensori compiuto dal portiere durante i rinvii e una riduzione degli errori nei tiri a tempo.

Nel novero delle modifiche apportate da EA Sports, è poi impossibile non segnalare l'ottimizzazione del livello massimo di difficoltà della modalità Carriera e la risoluzione di un problema di FIFA 20 Ultimate Team legato alla gestione degli oggetti Concept Player di FUT.