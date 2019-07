FIFA 20: anche Drogba, Wright e Koeman tra le Icone di Ultimate Team!

EA Sports sa come rendere più dolce l'attesa in vista dell'uscita di FIFA 20, ovvero fornendoci a cadenza regolare dei piccoli assaggi di ciò che possiamo aspettarci durante la prossima stagione calcistica virtuale.

In queste ore, ad esempio, ha annunciato altre tre Icone di FIFA Ultimate Team, che andranno ad unirsi al nostro Campione del Mondo Andrea Pirlo. Stiamo parlando di: Ronald Koeman, olandese classe 1963 vincitore di due Coppe dei Campioni con PSV e Barcellona, e di un Europeo; l'inglese Ian Wright, anch'egli del '63, che si è aggiudicato tra gli altri un campionato inglese, due Coppe d'Inghilterra, una Coppa di Lega e una Coppa delle Coppe con la maglia dell'Arsenal; Didier Drogba, ivoriano del '78 le cui gesta sono ancora vivide nei ricordi degli appassionati di calcio: nel palmarès, tra i tanti trofei, figurano quattro Premier League, tre Coppe di Lega, due Community Shield, quattro Coppe d'Inghilterra e una Champions League con la maglia blu del Chelsea.

Cosa ve ne pare di queste tre Icone? Potete ammirare i loro modelli in-game negli screenshot condivisi per l'occasione da EA Sports, che trovate in calce a questa notizia. Prima di salutarvi, segnaliamo che domani verrà svelata la copertina ufficiale della Ultimate Edition di FIFA 20, mentre mercoledì 31 luglio avverrà il reveal ufficiale di Ultimate Team. L'uscita del gioco, invece, è fissata per il 27 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.