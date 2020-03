FIFA 20: due fan percorrono 8000 Km per vedere Adebayo Akinfenwa, il più forte del gioco

Nonostante militi nel Wycombe, una squadra della terza divisione inglese, tutti i giocatori di FIFA 20 conoscono Adebayo Akinfenwa, meglio conosciuto come "la bestia". Con un fisico da culturista e oltre 100 Kg di peso, il 37enne di origini nigeriane rappresenta il calciatore con la maggior forza fisica del gioco, con un punteggio pari a 97.

Questo primato ha fatto di Akinfenwa una vera e propria star del franchise di EA Sports, al punto che nel 2014 è anche stato invitato alla festa di inaugurazione di FIFA 15. Due fratelli messicani, Frenzel e Francisco Gamez, lo ammirano davvero tanto, al punto che per tre mesi hanno risparmiato dei soldi e pianificato un viaggio di 8.000 chilometri alla volta dell'Inghilterra per poter incontrare il proprio idolo. I ragazzi hanno assistito alla partita del Wycombe contro il Tranmere Rovers disputatasi all'Adams Park lo scorso 22 febbraio, vinta per 3 a 1 anche grazie ad una rete di Akinfenwa.

"È stato il nostro primo viaggio internazionale", ha confidato Frenzel ai microfoni di ESPN. "Ho organizzato il viaggio poiché mio fratello voleva incontrare Akinfenwa a la squadra del Wycombe, dato che è un loro grandissimo fan in FIFA". Dopo la partita hanno avuto l'opportunità di incontrare il loro idolo, al quale hanno regalato una maglia personalizzata con il suo nome e due oggetti tipici del loro paese, ovvero un cappello da mariachi e un maschera da luchador.

"Incontrare Akinfenwa è stata un'esperienza indimenticabile, non credevamo fosse così grande e così gentile, è un ragazzo fantastico. Quando ha segnato è stato un sogno divenuto realtà. La partita era sull'1 a 1, e poi ha fatto gol portando il risultato sul 2 a 1". Come potete vedere nel breve video allegato, i due fratelli messicani sono anche stati invitati nello spogliatoio per partecipare ai festeggiamenti per la vittoria.

Prima di salutarvi, ne approfittiamo per segnalare che ieri EA Sports ha dato il via ai FUT Player Days in FIFA 20 Ultimate Team, con tanto di Kick-Off team dedicato alla Copa Libertadores.