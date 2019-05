FIFA 20 all'E3 2019: ecco quando verrà mostrato il gameplay!

Quando uscirà FIFA 20? Electronic Arts non ha ancora diffuso un teaser o altre informazioni sul prossimo episodio del simulatore calcistico più venduto del mondo, tuttavia adesso sappiamo quando avverrà la presentazione ufficiale del nuovo FIFA.

Electronic Arts ha annunciato la lineup EA Play 2019 in programma sabato 8 e domenica 9 giugno a Los Angeles, il publisher ha confermato che sabato 8 giugno alle 20:00 (ora italiana) trasmetterà un livestream dedicato a FIFA. Nessun riferimento specifico a FIFA 20 ma è chiaro che la trasmissione servirà per presentare al mondo il nuovo gioco di calcio, esattamente come accaduto negli ultimi anni.



Non è escluso che EA Sports possa pubblicare un breve teaser all'inizio della prossima settimana, dando appuntamento poi al weekend per il reveal completo. Secondo gli ultimi rumor, FIFA 20 uscirà il 26 settembre su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch (con possibile arrivo anche su Google Stadia), il lancio come da tradizione sarà preceduto da una demo giocabile scaricabile presumibilmente a inizio settimana, al momento però si tratta solamente di speculazioni.



Per tutte le novità su FIFA 20 dovremmo necessariamente attendere le ore 20:00 di sabato 8 giugno, in questa occasione ne sapremo inevitabilmente di più.