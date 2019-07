FIFA 20: EA Sports presenta i campioni della Copertina Ufficiale

Dopo aver illustrato le novità di Pro Club e Virtual Pro di FIFA 20, i curatori dei canali social di EA Sports annunciano i campioni scelti per rappresentare FIFA 20 nella copertina ufficiale del nuovo capitolo del loro simulatore calcistico.

Stando a quanto svelato da Electronic Arts, i nuovi sponsor che sostituiranno Cristiano Ronaldo nel nuovo atto dell'epopea sportiva di FIFA saranno Eden Hazard e Virgil van Dijk. Il funambolico centravanti belga passato al Real Madrid nel corso dell'ultima sessione di calciomercato sarà il protagonista assoluto della cover della Standard Edition di FIFA 20 (e presumibilmente dei menù e dell'interfaccia ingame), mentre al roccioso difensore olandese del Liverpool sarà affidato il compito di promuovere la Champions Edition comprensiva dei bonus per FIFA 20 Ultimate Team e per la nuovissima modalità Volta Football ispirata a FIFA Street. Sembrano così smentiti i rumor che indicavano in Neymar del PSG l'eroe digitale della cover del nuovo FIFA.

A questo punto non ci resta che ricordarvi che FIFA 20 sarà disponibile a partire dal 27 settembre su PC, PS4 e Xbox One. Nel corso dei prossimi giorni, EA Sports svelerà il nome del campione che campeggerà sulla copertina della Ultimate Edition: nel frattempo, in calce all'articolo trovate il tweet di EA Sports con l'anteprima delle cover delle edizioni Standard e Champions di FIFA 20.