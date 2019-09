FIFA 20, EA Sports presenta in video una nuova Icona: Michael Essien!

Sono già molte le Icone FUT - i giocatori leggendari che appariranno in FIFA 20 Ultimate Team - annunciati da EA Sports. Andrea Pirlo, Zinedine Zidane, Didier Drogba e molti altri... Adesso è arrivato il momento di conoscere un'altra icona, presentata dagli sviluppatori canadesi con un trailer dedicato: signore e signori, Michael Essien!

Il calciatore ghanese, classe 1982, ha legato per gran parte della carriera il suo nome a quello del Chelsea, squadra nella quale ha militato per ben 8 anni, ma ha giocato anche tra le fila di Olympique Lione, Real Madrid e Milan, tra le altre. Essien, di ruolo centrocampista, ha messo a segno numerosi gol spettacolari, come quello rifilato all'Arsenal in Premier League nel 2007: un tiro ad effetto da fuori area letteralmente imprendibile per Lehmann. Non a caso, questa prodezza è la protagonista del trailer di presentazione di Essien, che potete visionare in calce a questa notizia.

FIFA 20, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC nelle edizioni Standard, Champions e Ultimate, e su Nintendo Switch in edizione Legacy. Pochi giorni fa sono trapelate in rete informazioni su data d'uscita e squadre della demo di FIFA 20, non ancora confermata da EA Sports in via ufficiale.